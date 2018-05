Zestaw do szycia dla dzieci

Zestaw do szycia dla dzieci to wyjątkowa zabawka. Już niedługo dzień dziecka i warto podarować ją w formie prezentu. Jest to przedmiot dla dzieci między 5-15 rokiem życia. Nie tylko dostarcza on mnóstwa zabawy ale także kształtuje wyobraźnię dziecka, ćwiczy jego cierpliwość i uczy praktycznych umiejętności. Kobiety, niezależnie od wieku uwielbiają się stroić. Warto pozwolić im już od najmłodszych lat decydować co na siebie włożą oraz ozdobić zakupione ubrania własnymi, kreatywnymi pomysłami. Zestaw do szycia pozwoli także Twojemu dziecku na uszycie ubranek dla jego lalek.

